Milan, Montella consola Donnarumma: «Errori che capitano, Gigio deve stare tranquillo»

Il tecnico 'perdona' il suo portiere e non perde la fiducia dopo l'1-1 di Pescara: «I giochi per l'Europa League sono ancora aperti» twitta

PESCARA - Vincenzo Montella non perde il sorriso dopo l'1-1 di Pescara che complica i piani europei del Milan: «Nel finale abbiamo creato delle opportunità importanti che non abbiamo sfruttato - ha detto il tecnico del 'Diavolo' ai microfoni di Premium Sport dopo il match dell'Adriatico -. Oggi l’orgoglio non è bastato, dovevamo essere più veloci soprattutto nel primo tempo anche perché contro le squadre di Zeman se non si è aggressivi ci sia allunga troppo. E’ stata una gara lenta, dobbiamo migliorare in fase di costruzione: è un pareggio che accettiamo e adesso dobbiamo guardare con ottimismo alle prossime gare».

Montella consola poi Donnarumma dopo l'erroraccio del 12' che ha consentito alla squadra di Zeman di passare in vantaggio in avvio di gara: «Più errore di Donnarumma o di Paletta? Sono entrambi errori, Gigio deve stare tranquillo. Sono situazioni che possono capitare, deve rimanere tranquillo e sereno come ha dimostrato di essere nel corso della partita. Se avessimo vinto ci avremmo riso sopra. Nell’episodio c’è stato un equivoco, Paletta era pressato e Donnarumma ha fatto bene ad andare in appoggio ma ha sbagliato il controllo».

Infine l'allenatore rossonero invita i suoi a non mollare nella rincorsa a un posto in Europa League: «Il cammino è ancora aperto. E’ in vantaggio chi ha più punti ma mi auguro che le squadre davanti pensino che la corsa sia già finita. Io sono convinto che ce la giocheremo fino alla fine. Abbiamo solo perso un set. La preparazione della gara condizionata dalla sosta per le nazionali? Siamo abituati, non è un alibi, tutti i grandi club hanno questo problema. Altre volte abbiamo vinto, in questo match non siamo stati bravi. La prova di Bacca? Probabilmente ha sofferto più del dovuto il viaggio internazionale. Non è sempre lui il responsabile delle mancate vittorie».

