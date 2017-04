Montella: «Donnarumma? Dopo l'errore è più forte. Ma deve migliorare nella guida»

CARNAGO (VARESE) - Gianluigi Donnarumma si è messo alle spalle il pasticcio che domenica scorsa a Pescara è costato un gol al Milan e "adesso sarà un portiere migliore". Ne è sicuro Vincenzo Montella, che ha scherzato invece sulle doti al volante del suo giocatore, che in settimana ha anche superato l'esame di guida. "Ha preso la patente, l'ho visto guidare e su strada deve migliorare tantissimo - ha sorriso l'allenatore alla vigilia della partita con il Palermo -. La più grande risposta Donnarumma l'ha data in campo subito dopo l'errore. Ha dimostrato di saper accettare l'errore. Ala sua età ha già giocato una sessantina di partite con il Milan, era il suo primo errore, l'ha accettato. Era un passaggio necessario, adesso sarà un portiere migliore".

CLOSING MILAN, SI ASPETTANO I SOLDI

IL FUTURO - "Se ci fossero le condizioni sarei strafelice di restare". Montella lascia in sospeso il suo futuro al Milan in attesa del closing. "Non so cosa pensano di me la nuova proprietà e il nuovo management, non so da me cosa si aspettano, cosa pensano di me, della rosa e come si possa intervenire in base a quello che penso io - ha detto l'allenatore alla vigilia della partita con il Palermo -. Sicuramente ci troveremo su tutto ma oggi non sapendo cosa pensa ufficialmente l'altra proprietà di me non posso dire altro. Alleno da qualche anno, so che a questo punto della stagione ci sono tanti rumor. Il mio pensiero lo dico sempre alla società. In questo caso, essendoci un cambio di proprietà, dobbiamo prima conoscerci, parlare, decidere cos'è meglio e cosa vogliamo l'uno dall'altro".

EUROPA - "Abbiamo raccolto 17 punti nelle ultime 8 partite, mantenendo questo trend raggiungeremo il nostro obiettivo". Montella è ottimista sulla corsa del Milan verso l'Europa League e, alla vigilia della sfida con il Palermo, giura di non pensare al derby di settimana prossima. "Superare l'Inter è il nostro obiettivo, ma anche l'Atalanta, con cui avremo un altro scontro diretto e, perché no, la Lazio. Il campionato ha insegnato che le sorprese sono dietro l'angolo, noi dobbiamo pensare al nostro rendimento e sono sicuro che raggiungeremo il nostro obiettivo". Secondo l'allenatore rossonero, è "meglio fare l'Europa League che stare a casa, anche se si gioca di giovedì. Le partite impegnative portano esperienza, migliorano giocatori, allenatore e ambiente. Alla peggio - ha notato - si anticiperebbe la preparazione di un giorno o due, perché comunque c'è la tournée e non si vuole fare brutte figure in giro per il mondo. Mi spiace per il marketing, ma mi piacerebbe giocare un preliminare di Europa League piuttosto che contro il Bayern Monaco in Australia".