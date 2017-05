Calciomercato Milan, per rinforzare la squadra budget di 100-150 milioni

MILANO - Primo aumento di capitale della nuova proprietà del Milan in programma il 18 maggio alle 10.30 (seconda convocazione il giorno dopo). L'assemblea ratificherà un'iniezione di liquidità pari a 60 milioni per ripianare il "rosso". I soci saranno poi chiamati a delegare al Cda la possibilità di un eventuale secondo aumento di capitale di altri 60 milioni in caso ulteriori perdite. All'ordine del giorno anche l'emissione di due obbligazioni da 73 e 55 milioni. Il periodo di riferimento dell'esercizio diventerà come quello degli altri club: non più anno solare, ma anno fiscale dal 1 luglio al 30 giugno. Per il mercato estivo previsti 100/150 milioni. A causa del mancato rimborso di un bond da 77 milioni di euro scaduto il 28 aprile scorso, la Borsa di Shenzhen ha sospeso il titolo della Zhuhai Zhongfu, l'azienda controllata all'11.39% dalla Shenzhen Jieande, la holding che dovrebbe essere riconducibile a Yonghong Li, ancora in attesa di curriculum ufficiale.