Serie A Milan, Poli in gruppo. Differenziato per Romagnoli e Vangioni

MILANO - Buone notizie per il Milan in vista del rush finale del campionato. Nell'allenamento odierno è tornato in gruppo il centrocampista Andrea Poli, non convocato nelle ultime due uscite dei rossoneri e assente in campo dalla sfida del 10 marzo contro la Juventus. Differenziato, invece, per Romagnoli e Vangioni: il primo ha proseguito il suo programma personalizzato per superare i problemi al ginocchio; il secondo ha svolto terapie a causa di una contusione al piede sinistro. L'allenamento per la squadra di Montella è iniziato con il consueto riscaldamento in palestra. A seguire, i rossoneri hanno prima effettuato - sul campo rialzato - un torello divisi in due gruppi, per poi concentrarsi su alcune esercitazioni dedicate alla trasmissione di palla e conclusione. La squadra si è poi spostata sul campo ribassato per lavorare sulla tattica. In chiusura di seduta, una partitella.

