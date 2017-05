Calciomercato Milan, Donnarumma si scalda per il rinnovo

MILANO - Il ritorno in Europa di Abate e Ibrahimovic coincide ovviamente anche con quello di Mino Raiola. Evento che può far partire ufficialmente il conto alla rovescia per l'incontro tra l'agente e la dirigenza del Milan per parlare, ufficialmente, del rinnovo di Gigio Donnarumma. Dopo un primo faccia a faccia tenutosi in gran segreto nella settimana successiva al closing, le parti si sono annusate a distanza e si sono lanciate dei reciproci segnali. Raiola non si è mosso dalla sua posizione, affermando a più riprese di voler conoscere per bene il progetto tecnico del nuovo Milan, conscio del fatto che Donnarumma meriti una squadra competitiva e che non oscilli sulla sottile linea del sesto posto. Allo stesso tempo, Fassone e Mirabelli hanno le idee molto chiare sulla vicenda.

