Milan, l'ordine di Fassone: «Dobbiamo andare a riprendere la Juventus»

PULA - A fare da gran cerimoniere al workshop rossonero (“We Are A Team”, il tema) è stato l’ad Marco Fassone che ha fatto il punto sullo stato della Repubblica Rossonera al termine della stagione che ha segnato il passaggio di proprietà da Berlusconi ai cinesi: «In un’annata difficilissima da gestire, Montella ha dato una mentalità importante alla squadra. Questo è un gruppo che lotta e non molla mai - ha spiegato - Sono molto fiducioso che il Milan possa ora intraprendere una strada impor- tante. Il Milan ha un potenziale enorme, possiede vocazione internazionale, ha nel dna la capacità di saper pensare in grande. Negli ultimi anni la Juve ha raddoppiato il nostro fatturato: non abbiamo tempo da perdere e dobbiamo andare a riprenderla prima possibile».