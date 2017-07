Milan, Bonucci boccia... il suo nuovo look

TORINO - Leonardo Bonucci ha vissuto in un paio di settimane una rivoluzione totale, passando dal ruolo di playmaker della difesa della Juventus all'essere un pilastro su cui basare la rifondazione del Milan di stampo cinese; cambiando così il palcoscenico in cui mettere in campo le proprie qualità (dallo Juventus Stadium a San Siro) ed i tifosi a cui mostrarle per diventarne uomo simbolo, e lasciando invariato di fatti solo il numero di maglia, il 19 (gentilmente concesso da Kessie). Non sazio di cambiamenti, l'ex Juve ne ha messo in atto un altro, testimoniato da una foto postata su Instagram Stories.

Ecco infatti il nuovo look con cui si è fotografato Bonucci: completamente sbarbato. Cosa inusuale per lui, tanto da portare lo stesso neo-milanista ad ammettere, commentando la foto: «Senza barba male male!!».