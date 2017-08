Milan, Bonucci: «La Juventus e Allegri hanno fatto scelte ben precise»

MILANO - A meno di una settimana dal suo esordio in Serie A con la maglia della sua nuova squadra, il Milan, Leonardo Bonucci ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Premium Sport nella quale torna sui motivi che lo hanno spinto a lasciare la Juventus e a quelli che lo hanno portato in rossonero. «La Juventus è il passato. Ringrazio la Juve per quanto mi ha dato, abbiamo vinto e siamo cresciuti insieme però quando fai delle scelte ti assumi le responsabilità. Nel corso dell'anno Allegri e la Juve hanno compiuto scelte ben precise in alcune situazioni, io ho fatto le mie in seguito alle loro decisioni. - afferma Bonucci - Abbiamo condotto in porto una stagione e mi è dispiaciuto viverla con quel finale perché non ci siamo goduti lo scudetto e la Coppa Italia. Ma è il passato».

MILAN, PROGETTO AMBIZIOSO - «La trattativa è stata rapidissima. Gli amori nascono subito o non nascono mai. Ho scelto il Milan perché ha il progetto più ambizioso. Vivo di sfide e il Milan è una nuova sfida, una nuova pagina della mia carriera. L'ad Fassone, il ds Mirabelli e mister Montella mi hanno fatto subito sentire importante. - continua Bonucci a Premium Sport - Mi ha piacevolmente sorpreso l'accoglienza dei tifosi: credevo di avvertire maggiore scetticismo. La prima impressione che ho avuto quando sono entrato a Milanello è stata quella di sentirmi a casa».

SUBITO CAPITANO - «Non mi aspettavo di ricevere la fascia di capitano: è stata una scelta condivisa da club, squadra e allenatore. Io posso mettere a disposizione quello che mi è stato riconosciuto alla Juventus, ovvero personalità, carisma, leadership ed esperienza dopo 7 anni di successi soprattutto in Italia».

MENTALITA' JUVE - «Arrivi a certi traguardi quando crei una mentalità. Siamo stati fortunati ad avere nel momento peggiore un allenatore come Conte. La società è stata pronta a investire e a crescere, e lo sto avvertendo al Milan con la proprietà disposta a costruire qualcosa di importante. Ora starà a noi creare la giusta mentalità».

