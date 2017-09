Milan, star Calhanoglu e tripletta Silva: gli acquisti sono ok

VIENNA - E adesso diteglielo voi ad André Silva che domani contro l’Udinese potrebbe non esserci spazio per lui. Cos’altro dovrebbe fare un attaccante più che segnare tre gol per conquistare una maglia? Certo, il portoghese, che prima di Vienna era un po’ la delusione del mercato estivo, almeno un posto, nelle gerarchie di Montella, dovrebbe averlo scalato. Nel senso che la rivelazione Cutrone, in questo calcio che va di fretta e che dimentica altrettanto velocemente, è ormai il passato, malgrado i quattro gol tra campionato ed Europa League. Il presente, come detto, è André Silva, mister 38 milioni (tanto verrà pagato al Porto, tra costo fisso e bonus), finalmente sbocciato dopo un paio di mesi tutti in salita. In realtà, ha segnato soltanto in Europa (e per forza: ha giocato appena 29 minuti, poi tanta panchina...): ma non è questo il motivo per il quale, molto probabilmente, domani rimarrà almeno inizialmente ai margini. Il motivo è che la prima scelta, al momento, è e resta Kalinic, al quale Montella non casualmente ha risparmiato gli ultimi 25 minuti contro l’Austria Vienna. E partendo dal presupposto che il tecnico confermi il 3-5- 2, l’altra punta dovrebbe essere Suso, anche lui risparmiato in Europa proprio per averlo al meglio in campionato.

LE SPERANZE - André Silva non ha voluto prendersi tutti i meriti: «A livello personale, voglio ringraziare tutti i miei compagni che mi hanno permesso questa serata. È merito loro più che mio. Comunque sono contento di aver portato a casa il pallone, spero non sia l’unica volta. Da tanto non segnavo tre reti. Era importante avere una simile prestazione». Certo, era importante per non restare nelle retrovie. Ma, come detto, forse non basta per diventare titolare. La stagione è lunga, le competizioni tante e questo Milan dà l’impressione di poter fare molta strada ovunque: quindi, le occasioni per giocare non mancheranno sicuramente. Adesso, però, sembra quasi un paradosso vederlo accomodarsi in panchina.

