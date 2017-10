Milan, Sacchi: «Consigliai Sarri e Dybala a Berlusconi, disse no e si pentì»

ROMA - «Parlai con Galliani, poi con Berlusconi e gli dissi: "Se prendi Sarri, dopo 25 anni dimostri di essere sempre avanti, come facesti con me". Lui fu indeciso, poi si è pentito». Arrigo Sacchi rivela questo retroscena durante l'intervista a "La politica nel pallone", trasmissione di Gr Parlamento. «Berlusconi è stato un grandissimo presidente, il più grande in Italia e non solo. Non ha mai pensato nulla in piccolo, gli consigliai anche Dybala, un grande giocatore, intelligentissimo. Il nuovo Milan? Oggi direi cose non positive, aspetto che lo diventino per la stima che ho di Montella, anche se non ricordo un grande club che compra 11 giocatori nuovi per la stagione. Se vedrei bene Ancelotti al Milan? Lo rivedrei bene dovunque, anche in Nazionale».