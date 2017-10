Milan: Bonucci, ricordi? Scudetto con l’Inter

ROMA - Dall’azzurro non sono arrivati i segnali di riscatto sperati. Anzi, se possibile, Leonardo Bonucci ha proseguito la sua caduta libera, contribuendo con alcune incertezze alle difficoltà difensive che hanno colto anche l’Italia, dopo aver caratterizzato le prime giornate di campionato del Milan. E allora, per prenderla un po’ meno sul serio e cercare di sdrammatizzare la situazione, meglio concentrarsi sull’Inter con un pensiero tutto diverso e singolare: ovvero provare a ricordare quando Bonucci vestiva proprio quella maglia. E con quella maglia, addirittura, vinceva pure uno scudetto. Primavera. Bisogna andare indietro di dieci anni, al 2007 per la precisione. Quando i giovani nerazzurri schierano, appunto Bonucci in difesa, Belec (ora portiere del Benevento) in porta, E la coppia Biabiany-Balotelli in attacco. L’allenatore è Vincenzo Esposito, che poi non farà una grande carriera, come parecchi dei giocatori scudettati. L’Inter primavera domina quella stagione: primo nel suo girone e poi via via con le eliminazioni dirette fino al trionfo di Bressanone, contro la Sampdoria: decisivo il gol di Balotelli su rigore a un minuto dalla fine.

IL TIFO - I suoi trascorsi e anche qualche vecchia intervista ai tempi in cui giocava nel Bari: per questo motivo, sui social, spesso a Bonucci è stata rinfacciata la sua vera o presunta fede nerazzurra, che poi però ha avuto modo di negare a più riprese, quando è diventato uno dei leader della Juventus, e l’Inter la nemica numero uno per le note vicende giudiziarie. Come detto, però, tutto questo è il passato e conta solo a livello di amarcord. Oggi è il presente che va analizzato: un presente non particolarmente brillante, per Bonucci, che contro la Roma ha sfiorato quel gol che avrebbe potuto dare un impulso diverso alla sua stagione. E chissà che quanto appena sfiorato dieci giorni fa, non si possa poi verificare concretamente proprio nel derby.



