Milan, Bonucci prova a voltare pagina sui social: «Non mollare mai»

TORINO - Leonardo Bonucci non si è mai fermato dall'inizio dei preliminari di Europa League alla sciagurata gara di domenica con il Genoa. L'unico piccolo lato positivo del cartellino rosso è la possibilità di tornare ad allenarsi forte per riabbracciare la condizione migliore in vista del ritorno in campo previsto il 5 novembre a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il difensore del Milan si sta impegnando al massimo per rispondere sul campo alle tante critiche ricevute in questi giorni e sui social ha postato un video della sessione odierna con un messaggio inequivocabile: «Never give up» (Non mollare mai).

IRONIE E INCORAGGIAMENTI - Con questo mantra Bonucci prova a farsi forza lasciandosi alle spalle il momento più difficile della carriera. Tra i commenti dei tifosi ovviamente ci sono tanti riferimenti ironici ma non mancano gli incoraggiamenti. «Dopo la tua sosta inizia il tuo campionato... vai forza, coraggio e tanto sudore per la maglia e per i colori che noi milanisti abbiamo nel cuore» scrive Simone, «È vero non sei partito al meglio come tutta la squadra ma io credo in te..dobbiamo cercare di non sbagliare più ma la stagione è appena iniziata..a fine anno sono sicuro che riderò io con sta storia degli equilibri» aggiunte Manuel.