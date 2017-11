Milan, Montella resta sotto esame

MILANO - Gli esami non finiscono mai per Vincenzo Montella, che da buon napoletano ne è consapevole e quindi ha anche imparato a conviverci. Soprattutto quest’anno: partito male, proseguito peggio, in parte rimesso in carreggiata, ma mai del tutto. Sempre sospeso, il suo Milan non decolla mai. E per uno che da giocatore faceva l’aeroplanino, la cosa può anche essere frustrante. In effetti, rispetto al Montella sicuro e determinato di un anno fa, adesso sembra che il tecnico abbia molte meno certezze. Sicuramente avrà una sua logica, nella scelte degli uomini, delle formazioni e dei moduli, ma il dato di fatto che più emerge, in questa prima fase della stagione, oltre ad una classifica deficitaria in campionato e a un rendimento assai più brillante in Europa League, è quello relativo alle squadre mandate in campo: ventidue formazioni diverse in ventidue partite ufficiali fin qui disputate. (...)

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport