Milan, primo trofeo per Gattuso: è il Tapiro d'oro

TORINO - Non è stato un esordio fortunato quello di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan, che lo ha promossa dalla Primavera per sostituire l'esonerato Vincenzo Montella. Al suo debutto sulla panchina rossonera infatti "Ringhio" ha visto il suo 'Diavolo' farsi raggiungere in pieno recupero sul 2-2 dal Benevento, che in un 'Vigorito' in festa ha così conquistato il primo punto in Serie A alla 15esima partita grazie a un gol del portiere (di proprietà della Juventus) Alberto Brignoli. Una beffa che ha portato così alla conquista del primo "trofeo" stagionale, anche se non si tratta di uno di quelli per cui festeggiare visto che si tratta del Tapiro d'oro di 'Striscia la Notizia' (stasera alle 20.30 andrà in onda il servizio su Canale 5). Valerio Staffelli, inviato della trasmissione, ha raggiunto Gattuso a Milanello commentando: «Ho visto un bellissimo gol di Montella all’ultimo secondo, quello non era il portiere del Benevento, era Montella travestito». Il "tapiroforo", poi, ha ricordato a Gattuso che un “nuovo” allenatore di nome Ancelotti si è proposto alle squadre di Serie A, e Rino ha risposto: «Io ci ho messo un po’ di tempo per arrivare e sono orgoglioso di rappresentare questa società. Speriamo di rimanerci più a lungo possibile». Gattuso ha concluso dicendo: «Solo con la lotta non si va da nessuna parte, bisogna giocare da squadra e vincere le partite».

