Milan, Gattuso: «Donnarumma sereno. Problemi? Ci pensa il club»

MILANO - «Con Donnarumma non c'è nessun problema». Rino Gattuso cerca di spegnere le voci sul malumore del portiere del Milan dovuto alla presunta "violenza morale" alla quale "Gigio" sarebbe stato sottoposto in sede di firma del rinnovo. «Fassone e Mirabelli - spiega il tecnico rossonero - affronteranno il problema, se c'è un problema. Io vedo un ragazzo tranquillo che si arrabbia quando non arrivano i risultati. Dopo la partita con il Benevento era molto triste».

TESTA AL VERONA - In programma c'è la Coppa Italia. Domani i Diavoli affronteranno il Verona e Gattuso, però, non svela chi sarà il titolare tra i pali: «Per rispetto di Donnarumma e Storari non dico chi giocherà. Storari, comunque, sta recuperando». Una cosa è certa: «Vogliamo passare il turno. Sicuramente farò qualche cambio nella formazione titolare anche perché voglio valutare chi non è al massimo della condizione. Ma voglio vedere il giusto atteggiamento da chiunque entrerà in campo».