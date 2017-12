Diretta Fiorentina-Milan dalle 12.30: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

ROMA - Due stati d'animo differenti per ambire all'Europa: Fiorentina e Milan si affrontano alle 12.30 al Franchi. Il Milan viene da due sconfitte consecutive in campionato (3-0 a Verona, 2-0 con l'Atalanta in casa), ma si sa, un derby vinto e l'ottenimento della semifinale di Coppa Italia potrebbero cambiare gli equilibri di un'intera stagione. Per l'occasione Gattuso non ha recuperato Kalinic dall'infortunio alla caviglia maturato proprio contro l'Inter, mentre in avanti si rivede dunque Cutrone, con Suso e Borini a supporto. Torna a difendere i pali Gigio Donnarumma. Tutt'altra aria respira la Fiorentina: 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 uscite (non perde dal 5 novembre: 4-2 contro la Roma). Difesa a 4 per Pioli che si affida in avanti al Cholito Simeone, con Gil Dias preferito a Chiesa. I viola sono ottavi a 26 punti (+2 dal Milan, -1 da Atalanta e Sampdoria).

FIORENTINA-MILAN: SEGUI IL LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj; Gil Dias, Benassi, Thereau; Simeone. All. Pioli

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini. All. Gattuso

DOVE VEDERLA IN TV - La partita è visibile su Sky (SuperCalcio e Calcio1) e su Premium Sport.