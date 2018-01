Milan, la parola d'ordine è "rifinanziare" 

TORINO - Febbraio e marzo saranno mesi importanti per il futuro del Milan. Da mesi l’ad Marco Fassone, insieme a Valentina Montanari, Chief Financial Officer, stanno lavorando per trovare l’intesa con uno o più soggetti che rifinanzino il debito che il club rossonero e l’azionista di maggioranza, Yonghong Li, hanno contratto con il fondo statunitense Elliott. Come noto, il closing dello scorso 13 aprile è andato in scena grazie ai soldi che Elliott ha prestato ai nuovi proprietari del Milan: 303 milioni - 123 al club, 180 alla Rossoneri Sport, la società lussemburghese con la quale Yonghong Li ha completato l’acquisto da Fininvest - più interessi e penali vari per altri 80 milioni circa. Questo prestito andrà restituito entro la fine di ottobre 2018, ma Fassone confida di chiudere la vicenda entro aprile, in modo tale da potersi presentare al financial body della Uefa con una situazione societaria chiara ed evitare che per la questione Fair Play Finanziario ci siano nuovi problemi come accaduto a dicembre, quando la Uefa ha bocciato la richiesta di voluntary agreement.

