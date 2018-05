Milan,  Li Yonghong è ottimista: «Vogliamo vincere la Coppa Italia»

MILANO - Il presidente Li Yonghong a Milano per stare vicino ai rossoneri in un momento particolarmente importante. Il numero 1 del club è arrivato questa mattina in città, alle 18 assisterà all'anticipo con il Verona e poi seguirà la squadra a Roma per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Juventus. «Certamente ho grandi aspettative nei confronti di questa partita - ha dichiarato Li Yonghong ai microfoni di Milan TV -, mi auguro che riusciremo a fare un ottimo risultato e a conquistare la Coppa. E' questo ciò che mi aspetto e mi auguro che tutti diano il massimo».(In collaborazione con Italpress).