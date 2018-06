Milan, Sanches più Falcao: garantisce Mendes

TORINO - Nel turbinio di voci legate al nuovo socio di Yonghong Li, è emerso il nome di Jorge Mendes come possibile intermediario. Ma il campo principale nel quale il potente agente e intermediario potrà agire con i rossoneri è, ovviamente, quello del calciomercato. Nessun volo pindarico legato ad alcuni dei suoi assistiti più noti, ma la sua scuderia è vasta e comprende profili per tutte le tasche e per tutte le necessità. Il Milan, che ha già instaurato degli ottimi rapporti con Mendes fin dall’incontro di Cardiff prima della finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, ha tenuto vivi i contatti con il titolare della Gestifute, che è passato spesso a Milano nei mesi scorsi. È ipotizzabile che il rapporto Mirabelli-Mendes possa creare un asse caldo anche nel corso di questa estate, per provare a colmare uno dei buchi individuati da Gattuso e dal direttore sportivo milanista all’interno dell’attuale rosa.

MEZZALA COMPLETA - Una delle caselle da riempire è quella della mezzala che possa essere una via di mezzo tra Kessie e Bonaventura, come svelato da Mirabelli qualche settimana fa a Milan Tv. In questo senso, occhio al ritorno in auge del nome di Renato Sanches, che dopo il prestito allo Swansea – dove ha collezionato appena 12 presenze in Premier League – tornerà al Bayern Monaco, ma la sensazione è che passerà in Baviera solo ed esclusivamente per motivi burocratici legati al termine del prestito. Rispetto ad un anno fa, è ipotizzabile che le richieste del Bayern possano essere più facili da soddisfare per un profilo che piace da tempo a Mirabelli e che avrebbe anche l’approvazione di Gattuso. Il prezzo, inoltre, è abbassato dal fatto che Sanches, dopo aver giocato un europeo da protagonista nel 2016, non è stato convocato per il mondiale che scatta oggi (Gattuso e Mirabelli presenti a Russia-Arabia Saudita).

IL GRAFFIO DEL TIGRE - Ovviamente, il nome di Radamel Falcao è tra quelli più papabili – tra gli assistiti di Mendes – per rinforzare l’attacco milanista.

