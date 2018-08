Milan, Higuain travolto dall'entusiasmo dei tifosi: «Felice di essere qui»

MILANO - «Siam venuti fin qui, siamo venuti fin qui per vedere segnare Higuain». E' questo il coro con cui i tifosi del Milan hanno accolto Gonzalo Higuain all'arrivo a Milano. Un entusiasmo del genere per un giocatore del Milan non si vedeva da molto tempo. Più di duecento persone si sono precipitate all'hotel Westin Palace di Milano per abbracciare il Pipita che è arrivato poco prima delle 23.

LE PRIME PAROLE - «Grande accoglienza? Bene, bene... domani faccio le visite e spero di firmare - ha dichiarato il nuovo numero 9 rossonero -. Sono felice di questa nuova avventura, un saluto a tutti i tifosi e anche a quelli della Juventus che mi hanno dato tanto affetto. Dove può arrivare il Milan? Speriamo più lontano possibile. Dopo le visite dirò quello che sento, ho già parlato con Gattuso». Domani mattina Higuain effettuerà le visite mediche alla clinica Madonnina e poi firmerà il contratto con i rossoneri. Il Pipita arriva dalla Juventus con la formula del prestito annuale a 18 milioni con il diritto di riscatto a 36.