Milan, Gattuso: «A Donnarumma serve anche qualche legnata»

SANTA CLARA (California, USA) - "Abbiamo sofferto ma sapevamo che sarebbe stato così. Rispetto alle altre partite abbiamo fatto un passo indietro a livello qualitativo ma volevo vedere a livello tattico qualcosa di interessante e lo abbiamo visto". Rino Gattuso si tiene la vittoria e qualche spunto interessante dal successo alla ICC sul Barcellona. "Potevamo prendere gol ma siamo stati bravi a rimanere in partita - sottolinea il tecnico rossonero -. Si poteva giocare con più qualità ma andando a coprire le loro linee di passaggio manca poi la gamba brillante per ribaltare l'azione". Nel complesso Gattuso si dice contento "di questi 26 giorni di lavoro, delle partite giocate. Anche oggi affrontavamo un Barcellona di ragazzini ma che valgono 200 e passa milioni, ragazzini che ci sanno fare. E' stata una partita difficile ma sono contento, siamo stati bravi e ordinati. Mi è piaciuto anche lo spirito: deve bruciare quando si perde, dopo il Tottenham non si era visto ma oggi sì". E per il match-winner André Silva arrivano parole al miele: "è un giocatore importante, ha avuto grandissime difficoltà nella sua prima stagione ma ha grandi margini di miglioramento. Non gli si può dire che debba lavorare perché lavora anche troppo, più di quello che deve fare. E' un calciatore interessante e quello che fa, lo sa fare bene".

DONNARUMMA - Gattuso poi commenta così l'ottima prestazione di Gigio Donnarumma, eletto man of the match a fine gara. "Non sono sopreso, è un grandissimo campione, l'arrivo di Reina gli può solo fare bene. Per l'età che ha bisogna farlo lavorare in modo tranquillo: ci vorrà pure qualche bastonata, non bastano solo le coccole per l'età che ha. Tutto ciò che gli dico poi se lo ritroverà in futuro. Sappiamo il suo valore e tutti si aspettano grandi cose e molto di più perché ne ha la possibilità. Ha avuto alti e bassi, ma non ascoltare solo i 'bravo' e prendere qualche legnata sul muso penso che gli potrà fare bene".