Milan, Higuain esce per infortunio. A rischio per la Juventus?

UDINE - Gonzalo Higuain tiene in ansia il Milan. L'attaccante argentino è stato costretto ad abbandonare il campo del Friuli durante il match Udinese-Milan per un infortunio alla schiena dopo un contrasto a centrocampo con Rolando Mandragora che in un tentativo di anticipo ha affossato il Pipita. L'attaccante rossonero, dopo i soccorsi, ha provato a restare in campo per una manciata di minuti ma il forte dolore ha avuto la meglio costringendolo alla resa (al suo posto in campo Castillejo). Una bella grana per Gattuso ad una settimana esatta dalla sfida di San Siro contro la Juventus, proprio l'ex squadra del bomber sudamericano.