Milan, Gattuso: «E' vero, c'era la possibilità di prendere Ronaldo. Mi piace Fabregas»

MILANO - Tra Milan e Parma ci sono solo due punti di distacco e per evitare di subire un sorpasso al quinto posto, Rino Gattuso invita i suoi giocatori a prendere in grande considerazione il valore dell'avversario. «Dobbiamo rispettare il Parma e capire bene le qualità che hanno - ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa -. Non è un caso se si trovano così in alto. Il Parma gioca su 38 metri, si chiude e quando riparte fa paura. Quando abbiamo la palla dobbiamo farli correre, creare occasioni e fare attenzione alle loro ripartenze. Ci saranno quasi 60mila tifosi, per noi dovrà essere un motivo di orgoglio. Giocare alle 12.30? Non sono contrario all'orario, contesto solo il fatto che giochiamo a quell'ora dopo aver giocato il giovedì. Non volevo offendere nessuno, ho pensato al mio orticello. La nostra gente apprezza i sacrifici della squadra e l'impegno dei ragazzi su cui nessuno può dire nulla».

DICEMBRE DI FUOCO - Il Milan dovrà affrontare un dicembre da 7 partite con molti giocatori infortunati: «Dobbiamo fare meno danni possibili, dobbiamo prepararle bene. Passiamo il turno di Europa League e poi vedremo. La cosa che mi fa ben sperare è che vedo un gruppo che si è ricompattato. I ragazzi stanno facendo qualcosa in più visto che siamo in emergenza. La squadra riesce a fare una corsa in più, a metterci una pezza in più. Dobbiamo continuare su questa strada. Gazidis? E' un uomo di calcio, ha portato buone cose a livello di risultati economici/sportivi all'Arsenal. E' una persona che affascina quando parla, lo ascolto volentieri perché si vede che è un uomo di esperienza».

MERCATO - Gattuso poi ha parlato anche di mercato: «Quando c'è stata la possibilità di Paquetà, ci siamo seduti e ne abbiamo parlato. Non parlo con i dirigenti tutti i giorni di mercato, ne parlo solo quando è fattibile e si può fare all'80/90%. Fabregas mi piace ma non c'è nulla di concreto. Ronaldo? Se lo ha detto Mirabelli, lo sapevo anche io. E’ tutto vero quello che ha detto, c’è stata quella possibilità, ma confermo tutto quello che ha detto».