Rivaldo a Paquetà: «Tutti vogliono giocare nel Milan, te lo meriti»

MILANO - Presentazione social per Lucas Paquetà al Milan. Numerosi e entusiastici i messaggi di incitamento postati dai supporter rossoneri per il nuovo acquisto milanista che potrebbe già esordire nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria di sabato prossimo.

Il Milan ha sfruttato al meglio Facebook, Twitter e Instagram anche per pubblicare una serie di messaggi di benvenuto a Paquetà da parte di ex calciatori brasiliani che hanno militato in rossonero. Tra questi Dida, Serginho, Kakà (idolo dello stesso Paquetà), Altafini e Roque Junior. Per ultimo è arrivato quello di Rivaldo che ha rivolto al connazionale l'augurio di un grande futuro con il suo nuovo club.

IL MESSAGGIO DI RIVALDO - "Congratulazioni per il tuo trasferimento al Milan, te lo meriti per tutto quello che hai fatto in Brasile. Adesso inizia una nuova vita per te. Stai entrando in uno dei migliori club del mondo dove ho avuto la fortuna di giocare, insieme a tanti brasiliani. Ora è il tuo turno e sono sicuro che farai grandi stagioni. Il Milan è una famiglia dove qualsiasi giocatore vorrebbe giocare. Un grande abbraccio, che Dio ti benedica." Queste il messaggio di Rivaldo per Paquetà. Nel 2002, all'ex fuoriclasse carioca venne tributata un'accoglienza simile a quella riservata a Paquetà. I tifosi milanisti sperano ovviamente in una miglior sorte per il nuovo acquisto. Rivaldo, infatti, rimase una sola stagione al Milan prima di rescindere il contratto e tornare in Brasile, al Cruzeiro. Ventidue presenze e solo 5 gol in rossonero per Rivaldo nell'anno della vittoria della Champions League, a Manchester, nella finale tutta italiana contro la Juve.