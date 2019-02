Tutto su Piatek, il nuovo bomber del Milan

TORINO - Tra i principali protagonisti di Serie A c'è sicuramente Krzysztof Piatek, arrivato in estate al Genoa e passato al Milan nel mercato invernale. L'attaccante polacco è riuscito a realizzare già 17 gol nella sua prima esperienza nel campionato italiano, stupendo tutti, e insegue Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori. Piatek è già diventato il beniamino dei tifosi rossoneri in pochissimo tempo dopo la cessione di Higuain al Chelsea grazie alla doppietta realizzata in Coppa Italia contro il Napoli e alle altre reti di campionato. Andiamo a vedere 10 curiosità sull'attaccante rossonero, statistiche o particolarità che in pochi conoscono.