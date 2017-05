Napoli, Sarri: «Voglio il 2° posto. Totti? Meglio non ritirare la 10»

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - A un solo punto dalla Roma, il Napoli lavora per il sorpasso che varrebbe 2° posto e qualificazione ai gironi di Champions League. Alla vigilia dell'anticipo con il Cagliari, Maurizio Sarri parla del testa a testa con Spalletti: "Alla Roma non manca niente, ha una media punti importante ed è davanti a noi. Non dobbiamo pensare a niente se non a fare risultati e punti per vedere se abbiamo la possibilità di sorpassarli - dice il tecnico in conferenza stampa -. La squadra ci ha sempre creduto e dobbiamo continuare a credere nel secondo posto".

FUTURO - Parlare di futuro in questo momento è praticamente inutile. "Non ho parlato con De Laurentiis e non conosco i programmi per la prossima stagione. Arrivare secondo o terzi sarà quasi uguale nella prossima stagione, quindi sarà un po' meno importante. Anche se chi va in campo vuole il piazzamento migliore. Il nostro - ribadisce Sarri - deve essere un finale di alto livello per fare la storia, visto che in passato non è mai accaduto di chiudere per due anni consecutivi al 2° posto se non quando c'era Maradona".

TOTTI - "Non gli ho mai sentito dire che si ritira a fine stagione. A questi grandi campioni va dato il giusto tributo, ma ritirare la maglia numero 10 di una squadra è come togliere il sogno delle generazioni future. Farei un ritiro temporaneo per qualche anno, poi sarebbe giusto che il Totti futuro indossi la 10".

HAMSIK - "Marek sta bene - continua Sarri parlando delle condizioni del suo capitano -. Il dottore mi ha detto che non ci sono grossi rischi di ricadute, ma valuterò domani se schierarlo o no contro il Cagliari".

JUVENTUS - E sulla possibilità di una finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, Sarri dice: "Affrontare le due finaliste in due manifestazioni diverse è una possibilità su un miliardo, è casuale però è anche la dimostrazione che abbiamo fatto bene anche lì contro squadre che sono al top nel mondo. Siamo stati in partita, con la Juve siamo stati ad un soffio, con quei 30 secondi che ci lasciano un po' così, col Real in partita in entrambe. Significa che stiamo crescendo".