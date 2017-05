Serie A Napoli, a luglio festa per i 30 anni dal primo scudetto: invitato Maradona

NAPOLI - Il Napoli celebrerà a luglio, con un'amichevole al San Paolo a cui è stato invitato anche Maradona, il trentennale del primo scudetto, vinto il 10 maggio 1987. Lo annuncia il club azzurro che spiega come all'evento siano stati invitati anche tutti gli altri calciatori di quella formidabile stagione. "Il Napoli - si legge in una nota del club - organizzerà una partita amichevole in una data da identificare tra il 2 e il 7 luglio per festeggiare il trentennale della conquista del primo scudetto. All'incontro, che sarà disputato allo Stadio San Paolo con la partecipazione di tutti i calciatori di quella rosa che si renderanno disponibili, è stato invitato, naturalmente, anche Diego Armando Maradona. Alla partita si uniranno anche i calciatori del Napoli di oggi. Saranno organizzate due squadre cercando di trovare il giusto mix tra ex campioni e campioni in attività. Non sarà semplice convincere una delle due squadre a rinunciare a Maradona, un'ipotesi è che Diego giochi un tempo con una squadra e uno con l'altra".

DUBBIO CHAMPIONS - Il Napoli spiega che sarebbe stato impossibile organizzare il match ora, a campionato in corso, e si è deciso di organizzare la partita nella prima settimana di luglio per consentire a Sarri e ai suoi calciatori di prendere parte all'evento alla vigilia della partenza per Dimaro. La data dipenderà anche dall'esito finale di questo campionato, l'eventualità di giocare il preliminare di Champions League in caso di arrivo al terzo posto, anticiperebbe infatti il ritiro azzurro.

