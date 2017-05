Orgoglio Sarri: «Grande Napoli, non smettere di sognare»

NAPOLI - Pochi rimpianti nonostante il terzo posto per Maurizio Sarri dopo l'ultima partita stagionale del suo Napoli al San Paolo, dove ha battuto 4-1 la Fiorentina riportandosi a -1 dalla Roma seconda con una gara ancora da giocare. «Abbiamo fatto un campionato strepitoso, di cui siamo orgogliosi - ha detto l'allenatore dei partenopei dopo il match ci microfoni di 'Serie A Live' su Premium Sport -. Non abbiamo fatto alcun tipo di errore: con 83 punti altri anni si vincevano i campionati, ma quest’anno ci sono squadre che hanno fatto medie punti mostruose. L’abbraccio finale dei tifosi a questa squadra testimonia quanto si siano divertiti durante la stagione. Siamo sempre in miglioramento e per questo motivo il sogno che abbiamo dobbiamo continuare a coltivarlo, ma il sogno è nostro: non deve essere la critica a imporcelo. Abbiamo fatto più punti dell’anno scorso, in una stagione pur difficile per via dell’infortunio di Milik e per via dell’impegno in Champions. Il prossimo anno abbiamo tutta l’intenzione di migliorare una stagione già straordinaria e se ci riusciremo sarà tanta roba».

L'AMORE DEL SAN PAOLO - Sarri ha poi parlato del tributo riservatogli dal San Paolo e di Mertens, a un solo gol dal romanista Dzeko attuale capocannoniere ma sostituito nel finale: «L’applauso dei tifosi per il sottoscritto? Questo è un pubblico straordinario, non solo nei momenti positivi: ci sono sempre stati vicini i nostri tifosi e io gli sarò sempre grato. La sostituzione di Mertens? Non mi avevano aggiornato sui gol di Dzeko e pensavo fosse anche lui ancora a 27, ma al di là di questo non posso anteporre gli obiettivi personali a quelli della squadra. E mi sembrava anche giusto far fare qualche minuto a Pavoletti che era fuori da un po'».

PASTA DI CAPITANO - Dopo il match ha parlato anche Marek Hamsik: «La stagione del Napoli è stata straordinaria - ha detto il capitano sempre ai microfoni di Premium Sport -, solo la posizione in classifica è un peccato, perché forse meritavamo qualcosa di più. Abbiamo perso qualche punto che non dovevamo perdere, ma stiamo costruendo un grande futuro e non vediamo l’ora di cominciare una nuova stagione per cercare di vincere qualcosa. Cosa manca? Solo qualche punto: se guardiamo a come giochiamo, siamo già una squadra completa. La società è stata brava a rinnovare chi bisognava rinnovare: è importante che i giocatori forti restino».

