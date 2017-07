Maradona: «200 mila euro per me? Da sputo in faccia»

L'argentino a Napoli per la cittadinanza onoraria: «Non ho mai preso soldi per venire qui»

NAPOLI - "Giuro su mia madre che nessuno mi ha parlato di soldi, quando mi hanno detto della cittadinanza io ho subito detto sì. A chi ha detto che prendo 200 mila euro vorrei incontrarlo per sputargli". Lo ha detto Diego Armando Maradona nella conferenza stampa a Napoli, prima della cittadinanza onoraria che gli verrà conferita domani. "Io non vado nei posti a chiedere soldi - ha aggiunto Maradona - guadagnavo giocando a calcio e ora guadagno i soldi che mi pagano a Dubai, dove lavoro. Ma queste polemiche non mi sorprendono, mi ricordo che dissero che chiedevo cinque miliardi per la mia partita di addio. Penso che chi dice questa cose è malato di testa".

"La maglia numero dieci a Insigne? Se fa più gol di me se la può mettere". L'ex asso argentino ha parlato anche del suo record di gol, visto che Hamsik è a sole due reti dal primato: "I record - ha detto - sono fatto per essere battuti. Spero che Hamsik ne faccia non due ma venti più di me, se questo aiuta a vincere il Napoli e gli manderò le mie congratulazioni".

"Domani divento cittadino di Napoli e ringrazio il Comune che l'ha voluto, ma la cittadinanza l'avevo già da quando il primo giorno ho messo la maglia numero dieci del Napoli".