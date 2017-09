Napoli, l'agente di Jorginho: «L'esclusione in Champions? Rispettiamo Sarri»

NAPOLI - Il procuratore di Jorginho, Joao Santos, è intervento ai microfoni di Radio Crc per parlare delle condizioni del regista del Napoli. "Sta molto bene - ha spiegato l'agente - ha fatto un ritiro buonissimo, ma prima della sfida contro il Bologna ha subito una botta al piede che ancora gli dà un po' fastidio". Nella partita persa contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League non ha giocato titolare, ma Santos non si lamenta: "Lo avevamo capito quando è partito dal 1' minuto a Bologna, ma rispettiamo le scelte di Sarri. Jorginho pensa già al Benevento vuole giocare, vincere e fare bene".

