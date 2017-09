Serie A Napoli, Hamsik: «Abbiamo dimostrato la nostra forza»

NAPOLI - "Abbiamo dimostrato la nostra forza, dovevamo ritrovare la vittoria dopo la sconfitta contro lo Shakhtar e ci siamo riusciti". Lo scrive Marek Hamsik sul suo sito ufficiale dopo il successo del Napoli contro il Benevento per 6-0. Hamsik ha mostrato nei progressi nella prestazione, anche se il tecnico azzurro Sarri ha confermato che "deve ancora crescere" per trovare la migliore condizione. Intanto ieri allo stadio San Paolo c'erano anche 40 ragazzi di un'associazione slovacca che realizza desideri di bambini in difficoltà, invitati dal capitano del Napoli.

