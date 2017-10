Serie A Napoli, Insigne: «Non sarà facile ma proveremo a vincere fino alla fine»

FIRENZE - "Non ci aspettavamo una partenza così forte pur consapevoli delle nostre capacità. Vogliamo fare una grande stagione e vincere, ci proveremo fino alla fine". Lorenzo Insigne è in ritiro a Coverciano ma è impossibile per lui scrollarsi di dosso l'adrenalina dettata dall'inizio boom del suo Napoli, 7 vittorie di fila e il primato in Serie A. "Dobbiamo continuare a mantenere questo ritmo ma non sarà facile - ha proseguito l'attaccante in esclusiva a Rai Sport - Bisogna restare coi piedi per terra. Comunque il fatto di giocare a memoria, essere un grande gruppo e aver deciso tutti di restare è sicuramente un vantaggio insieme ai valori che il nostro allenatore riesce a trasmetterci". Insigne ha poi parlato a lungo di Sarri. "Vive di calcio tutti i giorni, gli allenamenti a volte sono un pò pesanti - ha sorriso l'attaccante del Napoli sempre ai microfoni di Rai Sport - però ci divertiamo sempre, come del resto in ogni partita. Sarri vive di calcio e ci trasmette la passione e noi cerchiamo di mettere in pratica in campo la sua idea di calcio. Ogni suo allenamento è una lezione, niente a che vedere con gli scaloni di Zeman anche se pure quelli mi sono serviti: è grazie anche a lui se oggi sono qui". Nei confronti del tecnico toscano e del suo Napoli sono arrivati anche i complimenti di Guardiola: "Fanno sempre piacere, specie se gli elogi arrivano da un grande allenatore come lui. In passato si diceva che il Napoli giocava bene ma non vinceva nulla. E la cosa ci faceva restare male. Ora però dobbiamo provare a vincere qualcosa per il gioco che esprimiamo e i risultati che stiamo facendo. Stiamo lanciando un grande segnale". Sulle voci di mercato che lo hanno accostato al Barcellona: "Io sono fiero di essere rimasto a Napoli pur sapendo che il Barcellona è la squadra più forte al mondo. Mi farebbe piacere giocare con campioni come Messi e Suarez ma ora conta solo il Napoli e spero davvero di vincere qui - ha ribadito Insigne - Vengo valutato 100 milioni di euro? Sono contento se girano queste voci su di me, ho fatto tanti sacrifici e comunque penso solo a lavorare e migliorare per fare qualcosa di importante sia con il Napoli che con la Nazionale". È anche una sorta di rivincita per l'attaccante partenopeo: "In passato alcuni club mi avevano bocciato perché ero basso. Peggio per loro - ha sorriso - visto che ho realizzato il sogno di giocare con il Napoli. Sono fiero di quello che sto facendo con questa maglia, non so se ci srei riuscito con altre. Sono sereno e ringrazio chi mi ha dato fiducia da piccolo e mi ha portato al Napoli".

