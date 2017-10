Serie A, l'agente di Giaccherini: «Dybala non giocherebbe al Napoli»

NAPOLI - Emanuele Giaccherini non sta trovando molto spazio nel Napoli di Sarri targato 2017-18. Fino ad ora sono solamente tre le presenze del jolly di centrocampo con la maglia azzurra e il suo agente Furio Valcareggi prova a spiegarne il motivo: "Il problema è che il Napoli ha tre attaccanti eccezionali – ha dichiarato ai microfoni di Piuenne - Lui meriterebbe più spazio. In questa squadra non giocherebbe neanche Dybala". Sulla prestazione del suo assistito contro il Genoa: "Ha fatto una cosa importante, guadagnando tempo alla bandierina del calcio d’angolo. Si è comportato da giocatore esperto perché in quel momento il Napoli doveva pensare a far scorrere velocemente il tempo".

TUTTO SUL NAPOLI

SCUDETTO, SFIDA JUVE-NAPOLI PER I BOOKMAKER