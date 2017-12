Napoli, contro il Torino tutti a disposizione tranne Maksimovic

NAPOLI - Insigne-Mertens-Callejon. Il Napoli ritrova domani a Torino il tridente dei piccoli e vuole ritrovare anche la vittoria che manca dal 26 novembre, dal successo per 1-0 in casa dell'Udinese. Un periodo nero coinciso con la doppia assenza di Insigne che è costata agli azzurri il ko contro il Feyenoord in Champions League e lo scialbo 0-0 contro la Fiorentina, senza dimenticare il ko contro la Juventus. A Torino il Napoli vuole però ripartire di slancio: Maurizio Sarri ha avuto la sua settimana tipo a disposizione per preparare al meglio la gara dell'Olimpico. A Torino non ci saranno i tifosi azzurri. Sarri ha tutti a disposizione, quindi, tranne l'ex Maksimovic bloccato a casa dall'influenza: un'assenza di poco conto visto che il, difensore serbo, pagato circa venti milioni di euro, quest'anno si è visto in campo solo contro la Spal, per poi sparire dai radar dell'allenatore toscano. Il Napoli è partito in silenzio visto che anche oggi Sarri non ha fatto la conferenza stampa prepartita. Sarri manderà in campo i suoi titolarissimi, con la cerniera di centrocampo composta da Alllan, Jorginho e Hamsik e la difesa con Rui e Hysaj sugli esterni e la coppia Albiol-Koulibaly al centro.