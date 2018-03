Sarri, c'è posta per te: il messaggio al veleno della giornalista spagnola

NAPOLI - Non si placa la bufera intorno a Maurizio Sarri, come se non bastasse la vetta perduta e ceduta alla Juventus di Massimiliano Allegri capace di "mangiare" cinque punti nelle ultime due partite al suo Napoli, che rischia di scivolare addirittura a -4 e se i campioni d'Italia vinceranno oggi il recupero casalingo contor l'Atalanta (segui la diretta dalle ore 18). Ma al di là del campo, il tecnico azzurro continua a essere criticato per la 'gaffe' fatta con Titti Improta, giornalista di Canale 21, dopo lo 0-0 contro l'Inter a San Siro. «Sei una donna, sei carina e per questo non ti mando a fare in c...», aveva detto l'allenatore toscano e l'eco di questa sua battuta poco felice è arrivata fino in Spagna dove Ana Mogarde gli ha risposto per le rime. «Non sono per niente d'accordo con quello che dice questo signore - ha detto la presentatrice e attrice durante il programma televisivo 'Zapeando', in onda su 'La Sexta' e di cui è collaboratrice -. A una giornalista, brutta o bella che sia, la si può mandare ovunque e lo stesso vale al contrario. Io sono una donna, non sono bella e nemmeno giornalista e allora ti posso mandare a fare in c...».