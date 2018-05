Napoli, Milik: «Il 2° posto brucia, ma ci riproveremo»

TORINO - "Il secondo posto brucia perché l'obiettivo era lo scudetto. Abbiamo chiuso con 91 punti e solo tre sconfitte ma non è bastato". Arkadiusz Milik si fa portavoce della delusione del Napoli per la mancata vittoria del campionato "anche se abbiamo battuto la Juve sul suo campo e per i nostri tifosi è la partita più importante al mondo - racconta al quotidiano polacco 'Przeglad Sportowy' - Magari riusciremo a vincere lo scudetto il prossimo anno anche se sarà difficile". A lungo fermo per la nuova rottura dei legamenti, stavolta al ginocchio destro, Milik guarda ora ai Mondiali: "Per gli allenamenti sono pronto al 100%, forse non lo sono ancora per giocare 90 minuti ma lo sarò presto. Mi sento davvero bene, va molto meglio rispetto al primo infortunio e nel finale di stagione ho fatto anche alcuni gol col Napoli che mi danno fiducia". (in collaborazione con Italpress)