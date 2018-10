Ancelotti: «Champions? Juve competitiva. Il Real ha perso un gran giocatore...»

TRENTO - Ha strappato applausi e sorrisi Carlo Ancelotti, che a Trento ha parlato del suo Napoli ma anche del suo passato da calciatore e dei suoi inizi da calciatore oltre che del calcio in senso più generale. «Il calcio si è evoluto molto dagli anni '80 - ha detto il tecnico dei partenopei, ospite del 'Festival dello Sport' -. Il calcio, del resto, si evolve sempre: ora è tutto molto più organizzato e si vede un gioco più produttivo. Anche le squadre meno forti, in tutta Europa, cercano di fare calcio e di costruire, occupandosi non solo della fase difensiva ma anche di quella offensiva».

IL NAPOLI... - Principi che sta cercando di trasmettere al suo Napoli, dove non ha voluto cancellare l'ottimo lavoro del suo predecessore Maurizio Sarri al quale sta però aggiungendo qualcosa di suoi settimana dopo settimana: «Napoli è una bella famiglia, un bellissimo ambiente. Ci sono giocatori importanti e al contempo molto umili. Ci sono tutte le condizioni per fare un bel lavoro. Possiamo crescere molto, in più la città è bellissima. In Champions abbiamo un girone durissimo. Certo, abbiamo fatto un passo importante in avanti, grazie alla vittoria contro il Liverpool. Ora però abbiamo un impegno molto tosto contro il Psg. Noi, come le altre italiane, possiamo fare bene. La Juventus credo che sia molto competitiva. Mi sembra in generale una Champions molto più equilibrata, anche perché il Real ha perso un giocatore molto, molto importante».

...E INSIGNE - Già, quel Cristiano Ronaldo che dei 'blancos' era il leader mentre questo ruolo nel Napoli lui vuole che sia Insigne a prenderselo: «Lorenzo desso sente maggiori responsabilità ma si deve sentire sempre più importante per la sua squadra. Questo è il passo in avanti che può e deve fare per fare il salto di qualità. In Italia comunque stanno saltando fuori altri giovani giocatori molto bravi. In più il movimento è cresciuto, anche se siamo ancora indietro, rispetto ad altri Paesi europei, a livello di stadi e soprattutto di tifoseria: basta insulti e ignoranza». Forse un riferimento ai cori contro Napoli e contro Koulibaly che hanno portato alla chiusura della Curva Sud dello Juventus Stadium per due giornate (la seconda con sospensiva), ma poi il discorso si sposta su quelli che sono stati i maestri del Carlo Ancelotti allenatore...