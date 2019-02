Ancelotti: «Abbiamo perso due punti. L'assenza di Hamsik non ha inciso»

FIRENZE - “Un risultato giusto non mi sembra, abbiamo perso due punti che meritavamo. E' stata una partita impeccabile, poi sono mancate alcune finalizzazioni e questo ci ha costretto a questo risultato”. Mastica amaro Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 al Franchi contro la Fiorentina.

“L'unica difficoltà incontrata nel primo tempo è stata l'uscita da dietro, spesso Meret era costretto a rinviare lungo. Potevamo fare un po' meglio, ma superata quella pressione abbiamo fatto bene. Siamo arrivati davanti al portiere in maniera limpida, ma è mancato il colpo finale. Non giudico la mia squadra dal risultato. Ho visto una buona squadra, viva. Dobbiamo solo concretizzare." Sodisfatto per la prova di Fabian Ruiz come vice Hamsik vicino all'addio: “Sono due giocatori diversi. La coppia Fabian-Allan è molto affidabile. Il gioco magari non è limpido e lineare come poteva essere con Hamsik ma acquistiamo in profondità e verticalizzazione. Cambia la visione del gioco ma non la sostanza”.