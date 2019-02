Così il Napoli ha perso contatto con la Juve

TORINO - Il Napoli non va oltre lo 0-0 al San Paolo contro il Torino e trova il secondo pareggio senza reti consecutivo in campionato, perdendo punti sulla capolista Juventus. I bianconeri ora sono a +13 mentre l'Inter, che è in terza posizione, si sta avvicinando alla squadra di Ancelotti dopo le due vittorie di fila. La formazione campana si prepara per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro lo Zurigo dopo la vittoria all'andata in trasferta e poi cercherà il successo nel prossimo turno di Serie A sul campo del Parma. Andiamo a vedere i numeri e le statistiche per un confronto tra il Napoli dello scorso anno, guidato da Sarri, e il rendimento della squadra di Ancelotti nella stagione in corso.