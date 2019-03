Casillas, il Napoli è la sua squadra preferita in Italia

TORINO - Iker Casillas è uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Dopo aver vinto tutto con il Real Madrid l'estremo difensore spagnolo nell'estate del 2015 ha deciso di proseguire la sua carriera in Portogallo indossando la maglia del Porto. Lo scorso anno ha conquistato il campionato con i Dragoes e in questa stagione, dopo aver alzato al cielo la Supercoppa di Portogallo è riuscito a centrare i quarti di finale di Champions League con la squadra di Sergio Conceicao superando agli ottavi la Roma, raggiungendo grazie alle due sfide contro i giallorossi le 175 presenze nella competizione (è il primatista assoluto davanti a Cristiano Ronaldo che ne ha giocate 160). Oggi Casillas ha rivelato su Twitter quali sono le sue squadre preferite in Europa e nel mondo.

