Serie A, Bortoluzzi: «Palermo, ora bisogna reagire»

PALERMO - Chiudere a testa alta. E' questa la missione che ha in mente Bortoluzzi, tecnico del Palermo. La sfida contro la Fiorentina potrebbe decretare la retrocessione matematica dei siciliani. Così l'allenatore in conferenza stampa: "Nella mia carriera ho sempre lavorato puntando sulla professionalità. Significa che le sconfitte vanno accettate dal punto di vista sportivo, ma che bisogna reagire nella maniera positiva. La sconfitta contro la Lazio lascia dei segni però bisogna lavorare al meglio perché alcune cose non si ripetano. Ho chiesto questo in questa settimana. Le risposte le devo trovare in campo dai ragazzi. Solo applicandoci col lavoro possiamo venirne fuori. Per migliorare bisogna fare qualcosa in più, tutti. Dall'impegno all'applicazione passando per l'attenzione. Non si può mollare, bisogna dare il 100% fino alla fine. Ognuno deve dare il meglio, non è ammissibile una cosa diversa. La rifondazione? Ripartirà da qualcuno che va in campo, i giocatori devo fare vedere di volere salvare almeno il finale di stagione. I giovani rappresentano il futuro: mi aspetto risposte da tutti, in settimana e durante la partita".

