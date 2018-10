Serie A Parma, D'Aversa: «Niente da rimproverare ai ragazzi»

PARMA - Ai microfoni di Radio Rai Roberto D'Aversa ha analizzato la sconfitta casalinga del Parma contro la Lazio: “Correa ci ha messo in difficoltà ma il gol è nato da un’ingenuità nostra. Spiace non aver concretizzato l’occasione con Di Gaudio ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi”. Sull'obiettivo finale: “E' sempre lo stesso, lo era anche prima della partita di oggi. Dobbiamo lottare per salvarci, se qualcuno oggi ha cambiato opinione è merito dei ragazzi ma non dobbiamo cambiare l’obiettivo”. L'allenatore ducale commenta poi la prestazione avversaria: “La Lazio è una squadra forte, cura molto bene la fase difensiva e poi hanno dei giocatori che possono far male in profondità come Immobile e Correa, o per fisicità come Milinkovic-Savic. Il rammarico da parte nostra è aver tenuto botta fino a dieci minuti dalla fine”.

