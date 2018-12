Serie A Parma, D'Aversa: «Complimenti ai ragazzi»

FIRENZE - "Non è stata una gara semplice. A livello tecnico la Fiorentina aveva qualcosa di più, noi volevamo metterla sul dinamismo, sull'intensità e sulla voglia di vincere i duelli". Così il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, a Sky, al termine della gara con la Fiorentina: "Avere tre attaccanti che si dannano l'anima e poi vengono ripagati dal gol di Inglese vuol dire vittoria di gruppo, di grandi uomini, con uno spessore umano superiore alla media. Non mi aspettavo di essere qui, ad inizio campionato, ma il merito va ai ragazzi, che hanno intepretato ogni partità con l'umità di chi vuole salvarsi ma anche con voglia di vincere. Fuori casa stiamo facendo bene, siamo fastidiosi. Inglese? Un giocatore forte, così come Gervinho o Bruno Alves che oggi non c'era. Tutti sono arrivati motivati e assieme a loro ci sono molti giocatori nuovi per la categoria che hanno trovato anche loro grandi motivazioni e questo conta. Con lo staff abbiamo preparato la partita alla perfezione, per limitare la loro qualità. I ragazzi sono stati bravi a volere il risultato a tutti i costi. Non dommbiamo dimenticarci che qualche anno fa eravamo in Serie D. Io preferisco parlare poco e raggiungere obiettivi, i meriti sono da condividere coi ragazzi, senza materia prima un allenatore non può fare nulla".