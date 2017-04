Pescara, Zeman su Muntari: «Nemmeno il giallo giocasse al Milan o all'Inter»

PESCARA - È bastato un gran primo tempo alla Juventus per chiudere la pratica Pescara. La squadra allenata da Zeman è capitolata sotto i colpi di Higuain, autore di una doppietta: "Non è la partita di oggi che ci doveva dire qualcosa - ha spiegato Zeman a Sky Sport - Abbiamo giocato contro la squadra che domina il campionato da diversi anni. Ci abbiamo provato finchè ci siamo stati. Il secondo gol era evitabile poco prima del riposo, sullo 0-2 si perde la voglia di costruire qualcosa. Adesso non dobbiamo accontentarci e andare avanti. Modulo? Non sono un integralista. Sarei stato più contento di giocare con un centravanti vero, ma contro la Juventus in questo momento non ce lo potevamo permettere".

"MUNTARI? GIOCA COSI'" - «Questo è il suo modo di giocare. Sono tanti anni che gioca così. Se era nel Milan o nell’Inter non veniva neanche ammonito».

