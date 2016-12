Fazio avvisa la Juve: «Il campionato è lungo, noi inferiori a nessuno»

ROMA - «Non siamo inferiori a nessuna squadra, per questo dipende solo da noi». Federico Fazio ci crede e, nonostante il ko di Torino nello scontro diretto con la Juve, indica alla Roma la strada da seguire. «Contro la Juventus abbiamo giocato molto bene. Per alcune cose piccole non siamo riusciti a fare punti, ma non cambia niente, dobbiamo continuare così, con la stessa forma - sottolinea alla tv ufficiale di Trigoria -. Il campionato è lungo, stiamo facendo bene. Non cambia niente. Mancano più della metà delle partite che abbiamo giocato. Dobbiamo continuare così, secondo me dipende solo da noi». Per il difensore argentino, la Roma «non è meno forte rispetto ad altre squadre in cui sono stato, squadre che hanno vinto campionati e altri trofei - ricorda l'ex Siviglia -. Secondo me questa Roma è una squadra che vuole vincere, si vede e si sente nello spogliatoio e in campo. A livello sportivo spero che il 2017 sia come questi ultimi sei mesi del 2016, e che si lotti per tutte e tre le competizioni in cui siamo in corsa. Questa squadra vuole vincere un trofeo».

PALLOTTA FA IL PUNTO - La conquista del primo trofeo della Roma americana, i rinnovi di contratto di Spalletti e De Rossi, ma non solo. Nell'agenda 2017 di James Pallotta c'è anche un altro punto cerchiato in rosso, quello delle barriere dello stadio Olimpico. All'indomani della diffusione dei dati sul calo delle presenze negli impianti italiani - con quello giallorosso in evidenza con un segno negativo del 17,8% rispetto allo scorso anno (da 35.182 spettatori di media a partita si è scesi a 28.910) - il presidente giallorosso torna a esporsi sul tema. «Senza tifosi, non esiste la squadra. Ho sempre pensato in maniera inclusiva. Quelli che mi conoscono sanno che il nostro club mette il tifoso al centro di tutto - le parole del businessman di Boston pubblicate sul sito ufficiale di Trigoria -. Stiamo semplicemente cercando di coinvolgere il più possibile i nostri tifosi e vedere che le barriere sono ancora lì è frustrante. Ma speriamo di poterle rimuovere al più presto».

TUTTO SULLA ROMA