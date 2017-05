Roma, Szczesny: «Io meglio di Buffon? Non scherziamo...»

ROMA - Wojciech Szczesny è pronto a lasciare la Roma a fine stagione per tornare all'Arsenal. Il portiere polacco, in un'intervista a BT Sport (il canale tematico della BBC), ha parlato della sue esperienza in giallorosso e delle differenze con la Juventus. "Sono venuto qui a Roma dopo una stagione terribile all'Arsenal, ero in un brutto momento, è stata una grande chance per rilanciare la mia carriera, cominciare da capo, in un nuovo campionato - dice il polacco -. Penso che questa sia la migliore stagione della mia carriera".

MEGLIO DI BUFFON? - Il network britannico sostiene che la sua stagione sia stata migliore di quella di Buffon. "Qui ci sono portieri incredibili. Non mi paragonerei mai con lui, né come uomo, né come portiere. La differenza tra Roma e Juve? Abbiamo perso partite nei momenti decisivi. Non direi che alla mia squadra manchi qualcosa, ma alla Juve ci sono 25 giocatori pronti a giocare sempre e questo fa la differenza in una stagione. Hanno la mentalità vincente".

TOTTI - "Le due stagioni con Totti? Mi è sembrato tutto irreale, è stato un giocatore che io guardavo da bambino. Così come giocare per la prima volta contro una leggenda come Buffon. Qui sono felice, so che sto crescendo, ma deciderò in estate. Per ora sono un giocatore dell'Arsenal, tornerò lì e non mi dispiacerebbe rimanere".