Roma, Spalletti: «La Champions League? Tiferò per la Juventus»

ROMA - «La finale di Champions League? Tiferò Juventus, merita di conquistare tutto». Sono le parole di Luciano Spalletti alla presentazione del "Memorial Niccolò Galli", organizzata nel ristorante di cui è uno dei soci, nel centro storico di Firenze. «Ora penso solo al secondo posto con la Roma, da lunedì prossimo penseremo al futuro - ha ribadito il tecnico giallorosso, da qualche tempo accostato all'Inter - faremo di tutto per conquistare il secondo posto. Il mio futuro è solo la prossima partita con il Genoa. Il fatto che si parli del mio futuro e di quello di molti giocatori della Roma significa che abbiamo lavorato bene, ma sono questioni che fanno parte del mondo dei media. Nello spogliatoio, al momento, non ci sono contratti che valgono quanto il risultato di domenica: le cose individuali sono messe da parte, rispetto all'impegno di domenica. Poi, è vero che abbiamo calciatori forti ed è normale che a questi calciatori siano interessati club altrettanto forti».

TOTTI - Una partita, quella contro il Genoa, che dovrebbe coincidere con l'addio al calcio di Francesco Totti: «Il suo futuro? Non devo deciderlo io, lui lo deciderà con la società, non so che cosa ha in mente - ha aggiunto Spalletti - io posso dire solo che sarò contento di esserci domenica».

JUVE - Quindi un pensiero alla Juve, fresca del sesto scudetto di fila e attesa dalla finale di Champions con il Real Madrid: «Quella sera tiferò Juve, ha meritato di vincere tutto, merita di conquistare anche la Champions».