Serie A Roma, Dzeko: «Non è facile competere con la Juventus»

BOSTON - Edin Dzeko ha concesso un'intervista all'emittente NBC. L'attaccante della Roma mette il focus sull'annata appena conclusa: "E' stata una delle migliori stagioni della mia carriera. Quando si va avanti con gli anni si pensa che si perda smalto, a me sta succedendo esattamente il contrario. Mi sentivo bene sin dall’inizio della preparazione, ho lavorato duro ed è stato un anno importante dopo che sono riuscito a comprendere il valore della squadra e i calciatori del campionato italiano".

ALLE SPALLE DELLA JUVE - "Vincere lo scudetto? Spero di farlo anche in Italia. Non è assolutamente facile con la Juventus di questi ultimi anni, una squadra che ha sempre comprato nuovi giocatori. La stagione scorsa è andata molto bene per noi, siamo arrivati molto vicini ma abbiamo perso alcuni punti contro le piccole, una cosa che alla fine è stata pesante. Il prossimo anno giocheremo la Champions, è arrivato un nuovo allenatore con dei nuovi giocatori, mentre altri se ne sono andati via. Dobbiamo abituarci alla filosofia del tecnico e i calciatori appena arrivati dovranno ambientarsi. Speriamo che questa stagione sia migliore di quella passata ma dobbiamo procedere passo passo".