Roma, Nainggolan: «La Juventus? Non è mai un'amichevole»

ROMA - Dopo la vittoria contro il Tottenham, la Roma continua la preparazione in America in vista della sfida di International Champions Cup contro la Juventus in programma a Foxborough (Massachusett, Stati Uniti) il 30 luglio al Gillette Stadium alle ore 16 locali mentre in Italia saranno le 22. Intanto nella giornata di ieri il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha rinnovato il contratto con la squadra giallorossa fino al 2021 e sul sito ufficiale del club ha rilasciato un'intervista parlando appunto della prossima amichevole contro i bianconeri. «Siamo in preparazione, ma quella di domenica è una partita che ho sempre sentito» - dice il Ninja. «Questa cosa nasce da tanti anni fa. Io però sono sempre uno sportivo e quando c’è da dire che è una squadra forte lo dico: è una squadra forte. Poi ovviamente ci sono sempre le battute e le botte e le risposte, cose che fanno parte del gioco».

ROMA FORTE - E sulla Roma aggiunge: «Sono un paio d’anni che comunque si è sempre costruita una squadra forte: i giocatori vanno e arrivano, ma queste sono questioni societarie, io posso dire quello che vedo in campo, abbiamo sempre avuto una squadra competitiva. Penso che le due partite di quest’anno abbiano dimostrato che siamo sulla buona strada e che stiamo lavorando bene. Quindi dobbiamo essere fiduciosi sperando che il campionato vada al meglio».

IL RINNOVO - «Penso che questo - conclude Nainggolan - fosse l’obiettivo più importante.Ho dimostrato quello che ho sempre voluto. Sono contento. L’anno scorso ci sono stati pochi contatti per questo rinnovo ma una volta che abbiamo iniziato ne siamo usciti subito e sono molto contento per come sia andata».