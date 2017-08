Serie A Roma, Kolarov: «Qui per vincere»

ROMA - "Vincere non è mai semplice. Sono a Roma da un mese e sicuramente è una piazza importante". Così Aleksandar Kolarov ai microfoni di Sky, pochi giorni dopo la marcatura messa a segno contro l'Atalanta valsa i tre punti per i giallorossi: "Ce la metteremo tutta e vedremo alla fine cosa si potrà fare. Il successo di Bergamo ci ha dato una spinta in più, non abbiamo giocato benissimo ma siamo partiti con tre punti che erano troppo importanti per noi, adesso prepariamo la partita di sabato puntiamo ad affrontarla nella miglior maniera possibile. Dobbiamo palleggiare di piu', l'Atalanta gioca molto bene in casa e ci stava di soffrire, ma noi abbiamo sofferto un po' troppo. Abbiamo parlato chiaro tra di noi e il mister ha preparato molto bene la partita di sabato, speriamo di crescere. Perisic e Icardi principali pericoli? Li conosco, ho giocato molte volte contro Perisic, mai contro Icardi, ma non ci sono solo loro due, l'Inter e' una grande squadra e dovremo affrontare tutti con grande attenzione".

DI FRANCESCO - "Di Francesco è un allenatore di nuova generazione, giovane, che chiede tanto sul piano della grinta, dell'attenzione, del pressing alto. Mi piace, conosco il mister da un solo mese ma mi trovo bene. In difesa ci chiede i movimenti soliti della difesa a 4, grande attenzione. De Rossi? Daniele è un esempio, lo conosco bene anche da prima, abbiamo giocato tante volte contro nei derby e con la Nazionale, ha qualcosa dentro che altri non hanno. Sto con lui ogni giorno e capisco cosa significa lui per la Roma. Totti? Aappiamo tutti cosa significa per il calcio italiano, soprattutto per la Roma, ha dato tutto da calciatore e ora ha un ruolo nuovo, sono sicuro che ci darà tanto, ci aiuterà molto. La Roma può fare cose buone anche in Champions, ho fiducia in me stesso, poi conosco Dzeko, De Rossi. Il mio obiettivo è crescere ancora, come ogni anno: ho avuto la possibilità di tornare nel calcio italiano, con la società ho trovato l'accordo in due minuti, ho sfruttato questa possibilità di tornare qui".

